В Калининграде за вечер сгорел микроавтобус и трактор
С пожарами удалось оперативно справиться
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В Калининграде в минувший понедельник 17 февраля пожар случился на улице Гагарина. В 23:55 поступило сообщение о горящей машине. Выгорел моторный отсек в микроавтобусе «Mitsubishi». Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, шестью часами ранее пожарные по тревоге выезжали на Второй партизанский переулок в Московском районе города.
Там горел трактор «ДТ 75» - огонь уничтожил моторный отсек, прежде чем его потушили.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU