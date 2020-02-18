2020-02-18T10:13:26+03:00
Происшествия

В Калининграде за вечер сгорел микроавтобус и трактор

С пожарами удалось оперативно справиться
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде в минувший понедельник 17 февраля пожар случился на улице Гагарина. В 23:55 поступило сообщение о горящей машине. Выгорел моторный отсек в микроавтобусе «Mitsubishi». Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, шестью часами ранее пожарные по тревоге выезжали на Второй партизанский переулок в Московском районе города.

Там горел трактор «ДТ 75» - огонь уничтожил моторный отсек, прежде чем его потушили.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе
В Озерском районе «Фольксваген» врезался в дерево, водитель погиб
В Калининграде во вторник нет электричества в домах на 11-ти улицах
Калининградца отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов
В Калининграде до 12:30 закрыто движение по ул. Железнодорожной
Литва направила России ноту из-за загрязнения Куршской косы парафином
В Зеленоградске осудили мужчину, который сжег автомобиль бывшей жены
На судоремонтном заводе «Преголь» горел контейнеровоз
В Калининграде за вечер сгорел микроавтобус и трактор
Калининградский рыбак вытащил щуку-гиганта
«Калининградтеплосеть» сократила выбросы в атмосферу на 46 тонн в год
Калининградская «Балтика» на сборах сыграет с китайским клубом
Власти выделили 59 млн рублей на борьбу с коронавирусом в Калининградской области
В Славске пьяный водитель перевозил 2-летнего сына без кресла и пытался скрыться от ГИБДД
С калининградца взыскали 113 тысяч за избиение врача «скорой помощи»
Власти утвердили программу развития центральных и восточных муниципалитетов области
Суд обязал администрацию возобновить работу бани в Озерске
На выходных в Калининградской области задержан 21 пьяный водитель