В Калининграде за вечер сгорел микроавтобус и трактор

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:13:26+03:00

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В Калининграде в минувший понедельник 17 февраля пожар случился на улице Гагарина. В 23:55 поступило сообщение о горящей машине. Выгорел моторный отсек в микроавтобусе «Mitsubishi». Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, шестью часами ранее пожарные по тревоге выезжали на Второй партизанский переулок в Московском районе города.

Там горел трактор «ДТ 75» - огонь уничтожил моторный отсек, прежде чем его потушили.

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU