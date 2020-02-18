На судоремонтном заводе «Преголь» горел контейнеровоз
Пожар на судоремонтном заводе «Преголь» в Калининграде случился вечером в понедельник 17 февраля. В 16:45 сообщили о возгорании на территории одного из плавдоков на улице Портовой.
Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в заводском доке № 430 на грузовом контейнеровозе «Ваасаборг» на камбузе в провизионном отсеке сгорели холодильник и деревянные стеллажи. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
Помещение закопчено, пожар сопровождался сильным задымлением.
Обошлось без пострадавших.
В ликвидации пожара участвовали расчеты четырех пожарно-спасательных частей в составе 24 человек и 5 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU