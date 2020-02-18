2020-02-18T10:28:41+03:00
Происшествия

На судоремонтном заводе «Преголь» горел контейнеровоз

Обошлось без пострадавших
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожар на судоремонтном заводе «Преголь» в Калининграде случился вечером в понедельник 17 февраля. В 16:45 сообщили о возгорании на территории одного из плавдоков на улице Портовой.

Как рассказали в пресс-службе МЧС России по Калининградской области, в заводском доке № 430 на грузовом контейнеровозе «Ваасаборг» на камбузе в провизионном отсеке сгорели холодильник и деревянные стеллажи. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Помещение закопчено, пожар сопровождался сильным задымлением.

Обошлось без пострадавших.

В ликвидации пожара участвовали расчеты четырех пожарно-спасательных частей в составе 24 человек и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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