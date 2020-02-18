2020-02-18T10:41:08+03:00
Общество

В Зеленоградске осудили мужчину, который сжег автомобиль бывшей жены

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Зеленоградске осудили мужчину, который сжег машину бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда 49-летний мужчина решил отомстить бывшей жене. Он приехал в Зеленоградск на такси, облил ее машину бензином и поджег. Ущерб составил 450 тысяч рублей.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила следы поджога. Полицейские разыскали ключевого свидетеля – таксиста, а также опросили работников АЗС и круглосуточного магазина, где злоумышленник делал остановки. Подозреваемый был задержан и помещен под арест в следственный изолятор.

Суд признал обвиняемого виновным в умышленном уничтожении имущества и приговорил его к 1 году 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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