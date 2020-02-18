В Зеленоградске осудили мужчину, который сжег автомобиль бывшей жены
В Зеленоградске осудили мужчину, который сжег машину бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда 49-летний мужчина решил отомстить бывшей жене. Он приехал в Зеленоградск на такси, облил ее машину бензином и поджег. Ущерб составил 450 тысяч рублей.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила следы поджога. Полицейские разыскали ключевого свидетеля – таксиста, а также опросили работников АЗС и круглосуточного магазина, где злоумышленник делал остановки. Подозреваемый был задержан и помещен под арест в следственный изолятор.
Суд признал обвиняемого виновным в умышленном уничтожении имущества и приговорил его к 1 году 3 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU