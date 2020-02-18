Литва направила России ноту из-за загрязнения Куршской косы парафином
Литва направила России ноту из-за загрязнения побережья Куршской косы парафином. Об этом пишет портал «DELFI».
В частности, литовские власти просят предоставить информацию о том, какие промышленные предприятия могли незаконно выбросить большое количество парафина, который достиг литовских берегов.
Как ранее писала «Комсомолка», в начале февраля куски парафина также были обнаружены на российском участке морского побережья Куршской косы от Рыбачьего до Морского.
Пробы собранного вещества направили в Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора для проведения экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU