2020-02-18T10:50:52+03:00
Общество

Литва направила России ноту из-за загрязнения Куршской косы парафином

В начале февраля куски парафина также были обнаружены на российском участке косы
Виктор Сергеев
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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Литва направила России ноту из-за загрязнения побережья Куршской косы парафином. Об этом пишет портал «DELFI».

В частности, литовские власти просят предоставить информацию о том, какие промышленные предприятия могли незаконно выбросить большое количество парафина, который достиг литовских берегов.

Как ранее писала «Комсомолка», в начале февраля куски парафина также были обнаружены на российском участке морского побережья Куршской косы от Рыбачьего до Морского.

Пробы собранного вещества направили в Балтийско-Арктическое морское управление Росприроднадзора для проведения экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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