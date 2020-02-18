В Калининграде до 12:30 закрыто движение по ул. Железнодорожной

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:56:01+03:00

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В Калининграде во вторник, 18 февраля, в течение трех часов будет закрыто движение по ул. Железнодорожной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение движение продлится до 12:30 из-за проведения церемонии принятия присяги молодых сотрудников Западного линейного управления МВД на транспорте.

Движение будет закрыто по внутриквартальному проезду от ул. Железнодорожной до пл. Калинина.

На месте установлены дорожные знаки согласно утвержденной схеме организации движения транспорта и ограждения места проведения мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU