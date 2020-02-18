2020-02-18T11:04:20+03:00
Общество

Калининградца отправили в колонию-поселение за неуплату алиментов

Мужчину приговорили к трем месяцам лишения свободы
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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Уклонение от уплаты алиментов привело жителя Полесского района в колонию.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд обязал местного жителя выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. Однако мужчина уклонялся от уплаты, за что его привлекли к административной ответственности. Но и этот не помогло, горе-отец по-прежнему не выделял деньги и его задолженность к лету 2019 года составляла более 800 тысяч рублей.

На него завели уже уголовное дело по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно». Суд приговорил его к трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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