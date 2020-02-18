В Калининграде во вторник нет электричества в домах на 11-ти улицах

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:16:41+03:00

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В Калининграде во вторник, 18 февраля, в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.00 до 20.00 отключат от электричества дома ул. Ю. Гагарина 40-42,50-52, 54, 58, 117-129, 131-133, 137-139.

С 9.00 до 13.00 без света останутся дома по ул. Дарвина 10, ул. Великолукская 8-14, ул. Киевская 50-56, ул. Школьная 1-1а,б, 3-5, 2, (дом детского творчества),6, ул. Тихорецкая 16, 18.

Также до 13.00, отключат от электричества дома по ул. Киевская 72а, 76-78, 80-90, 87-89, 91-101, 101а (д/с №53), 103-109, ул. П. Морозова 1-3, 5,5а,в, ул. Тобольская 1-5, 7, 11-13, 2, 2а, 4, 16-18;

С 13.30 до 18.00 без электроснабжения будут дома по ул. Киевская 103-109, ул. П. Морозова 1-3, 10-16, ул. Ольховая 1-19, ул. Фабричная 3, ул. Комсомольская 72, 78, 82-82а, 75-79, ул. Чекистов 24.

От холодной воды до 14.00 отключены ул. Барклая де Толли 28а, 28б.

С 9.30 до 17.00 воды не будет в домах по ул. Ю. Гагарина 106, пер. Ю. Гагарина 2, 2а, 4, 3, 5 – работы на водоводе 100 мм;

Для замены водораспределительного устройства, с 9.30 до 14.00 перекроют воду в дом по ул. Согласия 31;

С 10.00 до 16.00 перекроют воду в дома по Ленинский проспект 109 «а», пер. Мореходный 2 к.№5 и №6.

Для проведения работ на участках 100-мм водовода отключат от воды дома по ул. Беланова 39-49, 51-59, 61, 71-75, 77-85 – с 9.00 до 17.00 и ул. Алданская 18а, 30 – с 9.00 до 15.00;

Для установки приборов учёта отключат воду на ул. Дзержинского 35 – с 9.00 до 12.00 и ул. Дмитрия Донского 35 – с 9.00 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU