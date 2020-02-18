2020-02-18T11:25:42+03:00
Происшествия

В Озерском районе «Фольксваген» врезался в дерево, водитель погиб

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Смертельное ДТП произошло в понедельник, 17 февраля, в Озерском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером на 17-м километре автодороги «Гусев-Дубрава-Плавни» 59-летний водитель «Фольксвагена» на правостороннем закруглении дороги превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП мужчина от полученных ранений скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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