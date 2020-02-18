В Озерском районе «Фольксваген» врезался в дерево, водитель погиб
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Смертельное ДТП произошло в понедельник, 17 февраля, в Озерском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Вечером на 17-м километре автодороги «Гусев-Дубрава-Плавни» 59-летний водитель «Фольксвагена» на правостороннем закруглении дороги превысил скорость, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП мужчина от полученных ранений скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU