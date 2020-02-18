2020-02-18T11:39:41+03:00
Общество

Стали известны места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе

Виктор Сергеев
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..Фото: Безопасный город
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«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области на этой неделе.

С 18 по 24 февраля фоторадары будут установлены:

На 53 километре автодороги «КалининградЧерняховскНестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. На 11 километре автодороги «Переславское – Круглово».

5. На 28 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

6. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

7. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

8. На 22 километре автодороги «Калининград – Долгоруково».

9. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».

В ведомстве напоминают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации, не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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