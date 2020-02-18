Стали известны места размещения передвижных фоторадаров на этой неделе
«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации в Калининградской области на этой неделе.
С 18 по 24 февраля фоторадары будут установлены:
На 53 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
2. На 35 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
3. На 71 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».
4. На 11 километре автодороги «Переславское – Круглово».
5. На 28 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
6. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
7. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».
8. На 22 километре автодороги «Калининград – Долгоруково».
9. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».
В ведомстве напоминают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации, не требуется.
ИСТОЧНИК KP.RU