На участке трассы Калининград-Нестеров сузят проезжую часть для строительства перехода

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:50:04+03:00

С 20 февраля до 9 ноября будут полностью перекрыты крайние левые полосы.

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На участке федеральной трассы «Калининград-Нестеров» сузят проезжую часть для строительства надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора.

Работы пройдут на 21-м километре трассы в районе поселка Ушаково Гурьевского района. Из-за этого с 20 февраля до 9 ноября будут полностью перекрыты крайние левые полосы.

«Движение будет осуществляться по крайним правым полосам (по одной полосе в каждом направлении). Для обеспечения безопасности скорость движения на участке ограничена до 50 км/ч.», - отметили в пресс-службе ведомства.

Новый надземный переход с остеклением из поликарбоната будет оснащен подъемным устройством для маломобильных групп населения. Также предусмотрены металлические пандусы, нанесение тактильной разметки. Обустройство сооружения позволит жителям поселка Ушаково безопасно пересекать оживленную проезжую часть в любое время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU