Калининградский скалолаз выиграл международный турнир в Голландии

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:04:18+03:00

Чемпиону удалось добраться до наивысшей точки на трёх трассах из четырёх

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В голландском Утрехте завершились престижные коммерческие соревнования «Dockmasters». На скалодроме «Boulderhal Energiehaven» общий призовой фонд в размере 7 тыс. евро разыграли свыше 300 представителей дисциплины «боулдеринг» из полутора десятков государств Европы.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, самым успешным скалолазом из нашей страны стал двукратный чемпион России 2019 года, калининградец Евгений Зазулин. Атлет первенствовал в преодолении коротких, сложных и невысоких трасс без страховки среди 200 претендентов на медали.

Чемпиону удалось добраться до наивысшей точки на трёх трассах из четырёх и на одной взять бонусные очки. Что и позволило 28-летнему россиянину опередить в общем зачёте британца Билли Райдала и чемпиона Европы 2019 года из Франции Микаэля Мавема.

Теперь спортсмен готовится к мартовскому чемпионату континента и мировым кубкам летнего сезона. Для этого он пройдёт ряд учебно-тренировочных сборов в Германии и Австрии.

ИСТОЧНИК KP.RU