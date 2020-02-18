«Они уже вечером используют подсветку» Вице-мэр Калининграда заявил, что продолжит бороться с продавцами из арки у гостиницы «Калининград»
Во вторник 18 января после оперативного совещания в мэрии Калининграда председателю комитета муниципального контроля Евгению Чернышеву журналисты напомнили, что продавцы-нелегалы по-прежнему сидят в арке у гостиницы «Калининград», и уходить оттуда, похоже, не собираются.
- Это все известно, они уже вечером используют подсветку, - отреагировал Чернышев. - Днем они вешают на фасад сетку с колбасой и прочими товарами. Совместно с Россельхознадзором начнем у них изымать польскую продукцию, а дальше – я уже озвучил.
- У этих продавцов хоть раз изымали товар?
- Насколько мне известно, пока нет.
Напомним, ранее Чернышев сообщал, что предприниматели уже не раз штрафовались. Также чиновник обещал, что нарушителей скоро в арке не будет.
ИСТОЧНИК KP.RU