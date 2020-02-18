В Светлом двое мужчин украли тонну медного кабеля с территории электростанции

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:29:35+03:00

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В Светлом полицейские раскрыли крупную кражу с территории строящейся электростанции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Получив информацию о краже, полицейские установили наблюдение за злоумышленниками и задержали их, когда они планировали выехать на автомобиле из города. В ходе обыска в салоне машины было обнаружено около тонны медного кабеля.

В ходе проверки выяснилось, что сами выполняли строительные работы на территории станции.

«Подозреваемые хорошо знали, как обойти охрану и остаться незамеченными. Ночью они проникли на территорию, где разрезали кабель, подготовленный к протягиванию, и погрузили в машину. Похищенное имущество мужчины планировали сдать в пункт приема металла в другом городе. Ущерб от действий подозреваемых составил более 200 тысяч рублей.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU