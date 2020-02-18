2020-02-18T14:24:06+03:00
Происшествия

Калининградец пытался задушить 13-летнюю дочь

Девочка попыталась вступить за мать во время семейной ссоры
Игорь ОРЕХОВ
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В полицию Черняховская поступило заявление от местной жительницы. Горожанка сообщила, что к ней в квартиру заявился бывший муж и устроил скандал. Когда в ссору решила вмешаться 13-летняя дочь женщины, экс-супруг разозлился настолько, что схватил школьницу за горло и стал душить. К счастью, матери удалось выхватить ребенка из рук обезумевшего мужчины, выскочить на улицу и попросить помощи у прохожих. Прибывшие полицейские задержали буяна.

- На место происшествия незамедлительно прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – Они подробно опросили мать с дочерью, установили свидетелей конфликта. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Чересчур вспыльчивому черняховцу грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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