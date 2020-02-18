Калининградец пытался задушить 13-летнюю дочь
В полицию Черняховская поступило заявление от местной жительницы. Горожанка сообщила, что к ней в квартиру заявился бывший муж и устроил скандал. Когда в ссору решила вмешаться 13-летняя дочь женщины, экс-супруг разозлился настолько, что схватил школьницу за горло и стал душить. К счастью, матери удалось выхватить ребенка из рук обезумевшего мужчины, выскочить на улицу и попросить помощи у прохожих. Прибывшие полицейские задержали буяна.
- На место происшествия незамедлительно прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. – Они подробно опросили мать с дочерью, установили свидетелей конфликта. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Чересчур вспыльчивому черняховцу грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU