Власти намерены реконструировать станцию водоснабжения в Озерске

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:54:28+03:00

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Региональные власти готовят заявку в Минстрой РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета на проведение реконструкции станции водоснабжения в Озерске. Об этом на заседании областного правительства сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз.

По его словам, сейчас завершается подготовка проектно-сметной документации. Сама реконструкция за планирована на 2021-2022 годы.

Сейчас в области уже проходят работы по улучшению водоснабжение в Багратионовском районе. В частности, в поселке Нивенское проходят работы по реконструкции сетей водоснабжения со строительством водонасосной станции, станции саночистки и станции обезжелезивания

«На площадке строительства проведено обследование земельных участков на взрывоопасные предметы, проложено 606,5 м трубопровода, ведутся сварочные работы. Завершить объект планируется не позднее 25 декабря 2021 года. Цена контракта – 136,38 млн рублей», - отметил Сергей Черномаз.

ИСТОЧНИК KP.RU