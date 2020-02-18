Калининградец избил прохожего и угнал его автомобиль

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:31:22+03:00

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В Советске местный житель напал на прохожего, отобрал у него ключи от машины и угнал его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в Советске на улице Толстого. Пьяный мужчина накинулся на прохожего и принялся его избивать. Затем он отобрал у него телефон и ключи от машины.

«Под угрозой побоев подозреваемый узнал у горожанина, где его машина, после чего сел за руль и заставил автовладельца кататься с ним по городу», - рассказали в пресс-службе полиции..

Вскоре угонщик нарушил Правила дорожного движения и автомобиль остановили инспекторы ГИБДД.. Во время проверки документов, потерпевший успел сообщить инспекторам, что водитель избил его, забрал телефон и угнал автомобиль.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть. На него завели два уголовных дела – за разбойное нападение и угон. По совокупности ему 2светит» до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU