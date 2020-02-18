2020-02-18T15:35:27+03:00
Общество

Разрушающиеся особняки на улице Тельмана в Калининграде обязали законсервировать

По словам Евгения Чернышева, работу с собственниками зданий провела прокуратура
Иван МАРКОВ
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Разрушающиеся особняки на ТельманаРазрушающиеся особняки на ТельманаФото: Иван МАРКОВ
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Заброшенные особняки на улице Тельмана в Калининграде обязали законсервировать. Об этом во вторник 18 января после оперативного совещания в мэрии заявил председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев.

- Эти объекты разрушаются, и где-то вокруг них на прилегающих земельных участках образуются свалки, - пояснил Чернышев. - Конечно, их необходимо консервировать и ограничивать туда доступ в первую очередь детей. На улице Тельмана у нас есть несколько таких зданий. По двум из них по результатам проведенной нами работы и материалов, направленных в прокуратуру, были судебные тяжбы.

По словам Чернышева, по этим вопросам были вынесены положительные решения, и суд обязал собственников законсервировать объекты и ограничить доступ на земельные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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