Разрушающиеся особняки на улице Тельмана в Калининграде обязали законсервировать

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:35:27+03:00

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Заброшенные особняки на улице Тельмана в Калининграде обязали законсервировать. Об этом во вторник 18 января после оперативного совещания в мэрии заявил председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев.

- Эти объекты разрушаются, и где-то вокруг них на прилегающих земельных участках образуются свалки, - пояснил Чернышев. - Конечно, их необходимо консервировать и ограничивать туда доступ в первую очередь детей. На улице Тельмана у нас есть несколько таких зданий. По двум из них по результатам проведенной нами работы и материалов, направленных в прокуратуру, были судебные тяжбы.

По словам Чернышева, по этим вопросам были вынесены положительные решения, и суд обязал собственников законсервировать объекты и ограничить доступ на земельные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU