Власти обещают потратить на мелиорацию в этом году более 700 млн рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:53:49+03:00

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В этом году на восстановление мелиоративной сети в Калининградской области будет потрачено 779 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти продолжат субсидировать расходы сельхозпроизводителей, которые проводят мелиоративные работы на своих землях. В прошлом году на эти цели было выделено 76 млн рублей, что позволило отремонтировать 186 километров внутрихозяйственных мелиоративных каналов, 149 километров закрытого дренажа, а также провести известкование 6,8 тысячи гектаров. В этом году на субсидирование затрат аграриев в областном бюджете предусмотрено 106,8 млн рублей, что позволит просубсидировать работы по ремонту открытых внутрихозяйственных каналов и закрытого дренажа общей протяженностью 400 километров.

146 млн рублей направят на ремонт 103 километров каналов областной собственности и еще 526 млн рублей - на восстановление федеральных мелиоративных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU