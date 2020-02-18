2020-02-18T15:53:49+03:00
Общество

Власти обещают потратить на мелиорацию в этом году более 700 млн рублей

Большая часть средств пойдет на ремонт и восстановление федеральных мелиоративных объектов
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В этом году на восстановление мелиоративной сети в Калининградской области будет потрачено 779 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти продолжат субсидировать расходы сельхозпроизводителей, которые проводят мелиоративные работы на своих землях. В прошлом году на эти цели было выделено 76 млн рублей, что позволило отремонтировать 186 километров внутрихозяйственных мелиоративных каналов, 149 километров закрытого дренажа, а также провести известкование 6,8 тысячи гектаров. В этом году на субсидирование затрат аграриев в областном бюджете предусмотрено 106,8 млн рублей, что позволит просубсидировать работы по ремонту открытых внутрихозяйственных каналов и закрытого дренажа общей протяженностью 400 километров.

146 млн рублей направят на ремонт 103 километров каналов областной собственности и еще 526 млн рублей - на восстановление федеральных мелиоративных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградец показал на польской границе «дубли» и получил штраф в 2 тыс злотых
В Калининграде сотрудница банка оформляла кредиты на клиентов без их ведома
Вице-мэр Калининграда объявил, что назначил переговоры с граффитчиками на нейтральной территории
Мэрия: Двухстороннее движение по ул. Гагарина откроют одновременно с участком Восточной эстакады
Ул. Аксакова в Калининграде свяжут с Южным вокзалом новым автобусным маршрутом
Власти обещают потратить на мелиорацию в этом году более 700 млн рублей
Разрушающиеся особняки на улице Тельмана в Калининграде обязали законсервировать
Калининградец избил прохожего и угнал его автомобиль
Власти намерены реконструировать станцию водоснабжения в Озерске
Калининградец пытался задушить 13-летнюю дочь
В Светлом двое мужчин украли тонну медного кабеля с территории электростанции
«Они уже вечером используют подсветку» Вице-мэр Калининграда заявил, что продолжит бороться с продавцами из арки у гостиницы «Калининград»