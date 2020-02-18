2020-02-18T16:43:54+03:00
Общество

Ул. Аксакова в Калининграде свяжут с Южным вокзалом новым автобусным маршрутом

Маршрут будет обслуживаться автобусами большого класса
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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С 1 марта в Калининграде начинает движение автобусный маршрут №39 – «ул. Аксакова – Южный вокзал». Как сообщает пресс-служба городской администрации, новый маршрут свяжет микрорайон «Восточный» с улицей Камской через Южный вокзал и остров.

Маршрут будет обслуживаться автобусами большого класса по рабочим, выходным и праздничным дням по следующей схеме движения:

- ул. Флотская, Московский проспект, Восточная эстакада, Аллея чемпионов, 2-й эстакадный мост, Московский проспект, Ленинский проспект, ул. Железнодорожная, ул. Александра Суворова, ул. Камская, ул. Киевская, ул. Павлика Морозова, ул. Коммунистическая, ул. Судостроительная, Аллея Смелых, ул. Дзержинского, проспект Калинина, площадь Калинина, Южный вокзал

и обратно: Южный вокзал, ул. Железнодорожная, проспект Калинина, ул. Дзержинского, Аллея Смелых, ул. Судостроительная, ул. Киевская, ул. Камская, ул. Александра Суворова, ул. Железнодорожная, Ленинский проспект, Московский проспект с разворотом в районе перекрестка с круговым движением с ул. Ген. Буткова, Московский проспект, 2-й эстакадный мост с разворотом на Парадной набережной, 2-й эстакадный мост, Аллея чемпионов, Восточная эстакада, Московский проспект, ул. Флотская.

На время завершения реконструкции перекрестка ул. Киевской и проспекта Калинина - движение в направлении конечного остановочного пункта «Южный вокзал» через ул. Дзержинского, ул. Багратиона, Ленинский проспект, пл. Калинина, ул. Железнодорожную.

В направлении конечного остановочного пункта «ул. Аксакова» - через ул. Железнодорожную, ул. Киевскую, Ленинский проспект, ул. Багратиона, ул. Октябрьскую, далее по существующей схеме движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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