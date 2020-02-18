Мэрия: Двухстороннее движение по ул. Гагарина откроют одновременно с участком Восточной эстакады

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:49:35+03:00

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В Калининграде ускорят темпы реконструкции участка улицы Гагарина, чтобы синхронизировать действия и одновременно ввести в эксплуатацию два объекта – очередной участок Восточной эстакады и ул. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас укладка нижних слоев асфальта идет уже в непосредственной близости от перекрестка с Орудийно-Молодой гвардии. Продолжаются работы по прокладке кабелей и разработке дорожного «корыта» под заключительный отрезок будущей проезжей части, а также под тротуары.

По данным мэрии,дорожные работы по реконструкции участка ул. Гагарина ведутся с некоторым опережением графика. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырёх полос движения по 3,5 метра, а также устройство тротуаров шириной по 3 метра, велосипедной дорожки шириной 1,5 метра, освещения по обеим сторонам улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU