Вице-мэр Калининграда объявил, что назначил переговоры с граффитчиками на нейтральной территории

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:12:25+03:00

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Во вторник 18 января после оперативного совещания в мэрии Калининграда председатель комитета муниципального контроля Евгений Чернышев рассказал, что начал переговоры с граффитчиками с целью предотвращения актов вандализма в центре Калининграда.

- Пока мы дистанционно общаемся с ними, - заявил Чернышев. - Надо понимать, что это большое международное течение, и каких-то прорывных результатов по итогам наших переговоров мы не ожидаем. Но мы попытаемся договориться с ними.

По словам Чернышева, работать с этим сообществом чиновники намерены через лидеров мнений, имеющих выход на тех, кто может заниматься вандализмом.

- Я прекрасно понимаю, что это определенный образ жизни для них, поэтому тут можно только договариваться, - продолжил Чернышев. - У нас пройдет отдельная встреча на нейтральной территории и без СМИ, куда сегодня приглашены самые известные в Калининграде граффитчики.

Чернышев также заявил, что общается с уличными художниками через мессенджеры и даже скинул им несколько запечатленных граффити в центре города с целью установления авторства.

- Они говорят, что в ряде случаев это были москвичи, где-то белорусы, а где-то – шпана, позволяющая себе лишнее. А где-то признаются: «Это наше». Я напомню, что художники – такие же граждане, причем, активные и творческие. У них много идей, заслуживающих внимания властей. Во многих городах Европы такие проявления творчества узаконены. Создаются достопримечательности, которые притягивают туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU