В Калининграде сотрудница банка оформляла кредиты на клиентов без их ведома

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:30:12+03:00

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В Калининграде будут судить сотрудницу банка за серию мошенничеств с выдачей кредитов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

30-летняя женщина имела доступ к персональным данным горожан, которые ранее подавали заявки на выдачу кредитов, но потом передумали получать деньги. И стала оформлять на них потребительские займы на покупку дорогостоящих вещей, которые впоследствии она закладывала и получала наличные деньги. Потерпевшие узнавали о долгах, когда к ним стали поступать требования о выплате процентов и обратились за помощью в полицию.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Центральному району провели проверку и установили личность злоумышленницы. На нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», которое на днях было направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU