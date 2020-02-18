Калининградец показал на польской границе «дубли» и получил штраф в 2 тыс злотых

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:47:00+03:00

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На польской границе задержали жителя Калининградской области с поддельными денежными купюрами. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в Безледах. Пограничник попросил 36-летнего калининградца показать необходимые для пребывания в стране деньги, тот, в свою очередь, продемонстрировал 13 купюр номиналом 1000 и 50 рублей, которые являлись имитацией денег.

В результате горе-путешественника обвинили в нарушении правил пересечения границы и оштрафовали на 2 тысячи злотых. Мужчине пришлось оплатить штраф и вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU