2020-02-18T17:47:00+03:00
Общество

Калининградец показал на польской границе «дубли» и получил штраф в 2 тыс злотых

Инцидент произошел в Безледах
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы
Изменить размер текста:

На польской границе задержали жителя Калининградской области с поддельными денежными купюрами. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в Безледах. Пограничник попросил 36-летнего калининградца показать необходимые для пребывания в стране деньги, тот, в свою очередь, продемонстрировал 13 купюр номиналом 1000 и 50 рублей, которые являлись имитацией денег.

В результате горе-путешественника обвинили в нарушении правил пересечения границы и оштрафовали на 2 тысячи злотых. Мужчине пришлось оплатить штраф и вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградка сожгла эллинг, чтобы обратить на себя внимание приятеля
В Калининграде инспекторы ГИБДД помогли роженице доехать до роддома
Калининградец показал на польской границе «дубли» и получил штраф в 2 тыс злотых
В Калининграде сотрудница банка оформляла кредиты на клиентов без их ведома
Вице-мэр Калининграда объявил, что назначил переговоры с граффитчиками на нейтральной территории
Мэрия: Двухстороннее движение по ул. Гагарина откроют одновременно с участком Восточной эстакады
Ул. Аксакова в Калининграде свяжут с Южным вокзалом новым автобусным маршрутом
Власти обещают потратить на мелиорацию в этом году более 700 млн рублей
Разрушающиеся особняки на улице Тельмана в Калининграде обязали законсервировать
Калининградец избил прохожего и угнал его автомобиль
Власти намерены реконструировать станцию водоснабжения в Озерске
Калининградец пытался задушить 13-летнюю дочь
В Светлом двое мужчин украли тонну медного кабеля с территории электростанции
«Они уже вечером используют подсветку» Вице-мэр Калининграда заявил, что продолжит бороться с продавцами из арки у гостиницы «Калининград»