Калининградец показал на польской границе «дубли» и получил штраф в 2 тыс злотых
На польской границе задержали жителя Калининградской области с поддельными денежными купюрами. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.
Инцидент произошел в Безледах. Пограничник попросил 36-летнего калининградца показать необходимые для пребывания в стране деньги, тот, в свою очередь, продемонстрировал 13 купюр номиналом 1000 и 50 рублей, которые являлись имитацией денег.
В результате горе-путешественника обвинили в нарушении правил пересечения границы и оштрафовали на 2 тысячи злотых. Мужчине пришлось оплатить штраф и вернуться домой.
ИСТОЧНИК KP.RU