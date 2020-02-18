2020-02-18T18:00:13+03:00
Общество

В Калининграде инспекторы ГИБДД помогли роженице доехать до роддома

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде инспекторы ГИБДД помогли роженице доехать до роддома. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Утром 17 февраля к инспекторам ДПС, которые несли службу на Северном обходе в район магазина «Робинзон» обратился водитель. Мужчина сообщил, что у него в автомобиле рожает жена и им необходимо срочно доехать до перинатального центра.

«Экипаж ГИБДД с применением сигнального громкоговорящего устройства организовал сопровождение автомобиля с роженицей и за считанные минуты они благополучно доехали до медицинского учреждения. Спустя несколько минут на свет появился долгожданный для семьи Леонович мальчик, которого отец семейства назвал Богданом, - сообщили в Госавтоинспекции. - По стечению обстоятельств, инспектора который сопровождал автомобиль с роженицей, так же зовут Богдан. Лейтенант полиции Богдан Топчий и старший лейтенант Максим Семченко буквально спасли роженицу. Промедление и не решительность действий даже на несколько минут могли иметь другие последствия».

По данным ГИБДД, мама с долгожданным мальчиком находятся в перинатальном центре, а глава семейства и трое его дочерей ждут их скорейшей выписки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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