Калининградка сожгла эллинг, чтобы обратить на себя внимание приятеля

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:46:04+03:00

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Сторож из поселка Матросово, охранявший местные эллинги, решил немного разнообразить службу и пригласил в гости 55-летнюю сельчанку. Но по ходу дела вечер перестал быть томным, пара поссорилась, и охранник решил проучить строптивицу - а заодно вспомнить о своих обязанностях. И удалился на неспешный обход территории.

Оставшись в одиночестве, женщина понемногу успокоилась. Но кавалер все не возвращался. Дама соскучилась до того, что решила сменить гнев на милость. Но приятеля по-прежнему не было. И тогда раздосадованная гостья решила привлечь к себе внимание. Для этой цели она выбрала, признаться довольно радикальный способ – взяла да и подожгла сторожевую будку!

Своей цели мадам добилась – завидев взвившееся пламя, мужик примчался, как ошпаренный. Но к тому моменту огонь успел перекинуться на ближайший эллинг. Пока сообразили, что сами потушить не смогут, пока вызывали пожарных… Короче, имущества погорело на четверть миллиона рублей.

Возмещать ущерб придется поджигательнице, в отношении которой возбудили уголовное дело. И приятель ей вряд ли сможет помочь, поскольку свою должность – а вместе с нею и заработок - он теперь наверняка потеряет.

ИСТОЧНИК KP.RU