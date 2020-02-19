2020-02-19T00:40:44+03:00
Общество

«Мест нет» В Калининграде шесть школ закрыли прием первоклассников

Рекорд поставила школа №57, набравшая 12 первых классов
Иван МАРКОВ
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Из-за отсутствия свободных мест закрыт прием первоклассников в шесть школ Калининграда. Об этом 18 февраля на оперативном совещании заявила председатель комитета по образованию Татьяна Петухова. Самыми популярными учебными заведениями оказались лицей № 23, школы № 2, 56 и 57, а также гимназии №32 и 40.

По словам Петуховой, в школу № 2 зачислен 161 ребенок (5 классов), в лицей № 23 - 93 первоклассника (3 класса); в гимназию № 32 - 125 человек (5 классов), в гимназию № 40 - 290 (9 классов), в школу № 56 - 275 человек (11 классов). Рекордсменом стала школа № 57, где из 380 первоклашек будет сформировано 12 классов.

- Граждане, получившие отказ в приеме в вышеуказанные школы, будут зачислены на свободные места в МАОУ СОШ № 7, 13, 24, 25, 31, 35, 38, -добавила Петухова. - В настоящее время продолжается прием первоклассников в 41 общеобразовательное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Мест нет» В Калининграде шесть школ закрыли прием первоклассников
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