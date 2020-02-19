В Советске в вагоне с углем обнаружили крупную партию контрабандных сигарет
Сотрудники калининградской таможни задержали крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
Состав с каменным углем прибыл в пункт-пропуск Советск-Пагегяй, местом доставки груза была Польша. В ходе досмотра таможенники обнаружили под слоем угля полимерные мешки, в которых находились сигареты «Премьер».
Всего было извлечено 4829 пачек сигарет.
Товар был изъят и направлен на экспертизу. По данному факту проводится проверка, также таможенники устанавливают причастных к незаконному перемещению табачных изделий через таможенную границу Евразийского экономического союза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU