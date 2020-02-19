В Советске в вагоне с углем обнаружили крупную партию контрабандных сигарет

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:36:45+03:00

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Сотрудники калининградской таможни задержали крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Состав с каменным углем прибыл в пункт-пропуск Советск-Пагегяй, местом доставки груза была Польша. В ходе досмотра таможенники обнаружили под слоем угля полимерные мешки, в которых находились сигареты «Премьер».

Всего было извлечено 4829 пачек сигарет.

Товар был изъят и направлен на экспертизу. По данному факту проводится проверка, также таможенники устанавливают причастных к незаконному перемещению табачных изделий через таможенную границу Евразийского экономического союза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU