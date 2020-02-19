В поселке под Славском водитель автобуса сбил 13-летнюю девочку
В результате наезда школьница получила травмы
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Во вторник вечером в Славском районе под колеса автобуса попала 13-летняя девочка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в 17:50 в поселке Верхний Бисер. 60-летинй водитель автобуса ПАЗ сбил пешехода, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате наезда школьница получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU