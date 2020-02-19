В поселке под Славском водитель автобуса сбил 13-летнюю девочку

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:42:16+03:00

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Во вторник вечером в Славском районе под колеса автобуса попала 13-летняя девочка. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в 17:50 в поселке Верхний Бисер. 60-летинй водитель автобуса ПАЗ сбил пешехода, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате наезда школьница получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU