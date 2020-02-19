В Калининграде четверых мужчин будут судить за массовую драку в ресторане

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:53:57+03:00

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении зачинщиков массовой драки в ресторане. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. Один из злоумышленников отдых в ресторане и потребовал от диджея включить песню, содержание которой для других посетителей могло показаться оскорбительным. Когда ему отказали, мужчина вызвал на подмогу своих знакомых.

«Приехавшие по звонку молодые люди крепкого телосложения устроили в ресторане драку, в результате которой один из посетителей получил телесные повреждения и был госпитализирован. Кроме того, нападавшие угрожали потерпевшему травматическим пистолетом», - отметила представитель УМВД. Всего потерпевшими были признаны трое калининградцев.

Операцию по задержанию ранее судимых уроженцев одного из регионов России провели сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР и УФСБ. 29-ти, 30-ти, 34-х и 39-летний фигуранты были помещены под арест в СИЗО. На них завели уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц с применением оружия». Кроме того, один из фигурантов также обвиняется по статье «Угроза убийством».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд Московского района Калининграда для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU