В Калининграде задержали мужчин, которые сливали бензин из машины

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:54:42+03:00

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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, которые сливали бензин из бака припаркованной машины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на бульваре Л. Шевцовой. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительных мужчин. У одного из них была канистра, а из бака торчал шланг.

Увидев патрульный автомобиль, злоумышленники попытались скрыться, однако росгвардейцам удалось их задержать. Их передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU