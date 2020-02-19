2020-02-19T11:54:42+03:00
Общество

В Калининграде задержали мужчин, которые сливали бензин из машины

Инцидент произошел на бульваре Л. Шевцовой
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, которые сливали бензин из бака припаркованной машины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на бульваре Л. Шевцовой. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительных мужчин. У одного из них была канистра, а из бака торчал шланг.

Увидев патрульный автомобиль, злоумышленники попытались скрыться, однако росгвардейцам удалось их задержать. Их передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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