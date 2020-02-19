В Калининграде задержали мужчин, которые сливали бензин из машины
Инцидент произошел на бульваре Л. Шевцовой
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
Изменить размер текста:
В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали двоих мужчин, которые сливали бензин из бака припаркованной машины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на бульваре Л. Шевцовой. Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительных мужчин. У одного из них была канистра, а из бака торчал шланг.
Увидев патрульный автомобиль, злоумышленники попытались скрыться, однако росгвардейцам удалось их задержать. Их передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU