2020-02-19T11:58:18+03:00
Общество

В Калининграде на 10-ти улицах в среду нет холодной воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в среду, 19 февраля, в течение дня не будет холодной воды в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9.30 до 17.00 воды не будет в домах по ул. Л. Шевцовой 7, 13-15, 25, 33, 37.

С 9.30 до 18.00 перекроют воду в дома по ул. Баграмяна 14, 20-32, ул. Мариупольская 20-26, наб. П. Великого 1-16.

С 9.30 до 16.00 закроют воду в дома по ул. Радищева 115, 108-110, ул. Станочная 10-12, пр-т Победы 95-99.

Для установки приборов учёта отключат воду на ул. Батальная 71 «б» и пер. Иртышский 7– с 10.00 до 14.00 и Колхозная, 4 «ж» – с 9.00 до 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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