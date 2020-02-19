В Калининграде госпитализирована женщина, вернувшаяся из Китая
В региональном Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о женщине, вернувшейся из Китая и доставленной в Калининградскую областную инфекционную больницу с признаками респираторной инфекции.
- Женщина находилась в КНР по роду своей деятельности, - говорится в ответе ведомства на запрос «Комсомолки». – По возвращению в Калининград за ней было установлено медицинское наблюдение. Симптомы, указывающие на возможное развитие респираторной инфекции, выявлены при первичном активном патронаже, в связи с чем она была госпитализирована в инфекционный стационар. Здесь она пройдет необходимое обследование на коронавирусную инфекцию с установленной периодичностью.
Также в ведомстве отметили, что лицо, находившееся в контакте с госпитализированной, также взято под медицинское наблюдение, признаков заболевания не имеет.
- На сегодня в Калининградской области под медицинским наблюдением остается 12 граждан, вернувшихся из Китая, - добавили в региональном Роспотребнадзоре. - Снято с медицинского наблюдения 22 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU