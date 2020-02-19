В Калининграде госпитализирована женщина, вернувшаяся из Китая

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:36:55+03:00

Она находилась в КНР по роду своей деятельности

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В региональном Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о женщине, вернувшейся из Китая и доставленной в Калининградскую областную инфекционную больницу с признаками респираторной инфекции.

- Женщина находилась в КНР по роду своей деятельности, - говорится в ответе ведомства на запрос «Комсомолки». – По возвращению в Калининград за ней было установлено медицинское наблюдение. Симптомы, указывающие на возможное развитие респираторной инфекции, выявлены при первичном активном патронаже, в связи с чем она была госпитализирована в инфекционный стационар. Здесь она пройдет необходимое обследование на коронавирусную инфекцию с установленной периодичностью.

Также в ведомстве отметили, что лицо, находившееся в контакте с госпитализированной, также взято под медицинское наблюдение, признаков заболевания не имеет.

- На сегодня в Калининградской области под медицинским наблюдением остается 12 граждан, вернувшихся из Китая, - добавили в региональном Роспотребнадзоре. - Снято с медицинского наблюдения 22 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU