2020-02-19T12:40:30+03:00
Общество

В поселке под Светлым обнаружили 48 боеприпасов времен войны

Боеприпасы нашли в лесном массиве в районе поселка Черепаново
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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В Светловском городском округе военные саперы обезвредили более 40 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Боеприпасы обнаружили в лесном массиве в районе поселка Черепаново. Там обнаружили 46 артиллерийских снарядов калибра 37-мм, два 75-мм артиллерийских боеприпаса.

В районе поселка Павлово под Балтийском флотские саперы обезвредили один 100-мм, и пять 125-мм снаряда. Все найденные боеприпасы вывезены на военный полигон для последующего уничтожения.

С начала 2020 года специалисты групп разминирования Балтийского флота уже обезвредили более 300 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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