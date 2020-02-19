В Немане пассажир угнал машину такси и попал в ДТП

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:23:07+03:00

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В Неманском районе по подозрению в угоне задержали местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Лесном. 48-летний мужчина был очень недоволен, что таксист ранее подвез одного из жителей муниципалитета, с которым у него был конфликт.

«Испугавшись злоумышленника, таксист отбежал от автомобиля, чем и воспользовался подозреваемый, который сел в машину и уехал. Угнанную легковушку полицейские обнаружили в нескольких километрах от места происшествия со следами ДТП», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Угонщика задержали и доставили в отдел. На него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU