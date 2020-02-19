2020-02-19T13:47:40+03:00
Общество

На Восточной эстакаде в Калининграде машина повредила деревья, с водителя взыщут ущерб

Ориентировочная стоимость новых саженцев составит 70-100 тыс. рублей
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Власти Калининграда намерены взыскать компенсацию с водителя автомобиля, который повредил молодые деревья. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

ДТП произошло накануне. Водитель не справился с управлением, автомобиль выехал на газон и повредил семь деревьев.

«Наш отдел озеленения в настоящий момент выясняет через ГИБДД имя виновника, после чего, скорее всего, придётся обратиться в суд на него с требованием восстановить посадки. В этом месте в позапрошлом году производились компенсационные посадки. Среди пострадавших деревьев липы и буки в возрасте 10-12 лет», - сообщили в администрации, добавив, что ориентировочная стоимость новых саженцев составит 70-100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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