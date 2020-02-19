На границе у калининградцев изъяли центнер польских и литовских продуктов
.Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области
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За неделю Россельхознадзор пресек 12 попыток незаконного ввоза продуктов в Калининградскую область в ручной клади и багаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В пунктах пропуска на границе с Польшей и Литвой у жителей региона было обнаружено 105 кг молочной и мясной продукции.
«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», - отметили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU