На границе у калининградцев изъяли центнер польских и литовских продуктов

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:21:05+03:00

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За неделю Россельхознадзор пресек 12 попыток незаконного ввоза продуктов в Калининградскую область в ручной клади и багаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пунктах пропуска на границе с Польшей и Литвой у жителей региона было обнаружено 105 кг молочной и мясной продукции.

«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и/или массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз», - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU