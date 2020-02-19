В Калининграде на проспекте Победы повесили табличку, напоминающую о смертельном ДТП

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:23:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В память о смертельном ДТП, произошедшем в Калининграде на проспекте Победы вечером 25 января, местные активисты установили табличку. В тексте таблички говорится о том, что калининградцы должны требовать от городских властей создания безопасных условий на улицах.

- Одну такую табличку, установленную 12 февраля, уже открутили, - сообщает паблик «Право на город», - не дав ей провисеть и дня. Возможно, такие таблички нарушают какие-то муниципальные нормы о рекламе, но они нам нужны. В 2019 году в Калининграде 240 пешеходов попали в ДТП, причем 145 из них были сбиты на пешеходных переходах.

Активисты утверждают, что в качестве единственной меры, предпринимаемой в городе для исключения подобных трагедий, «используется озаборивание городских улиц».

- Никакая другая работа - успокаивание трафика, разумное проектирование улиц, просвещение - не ведется, - добавляют организаторы акции.

Напомним, авария произошла на пешеходном переходе возле дома №229 на проспекте Победы. 11-летняя девочка Саша погибла, а ее мама попала в больницу. За рулем автомобиля находился 32-летний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU