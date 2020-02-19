2020-02-19T17:10:59+03:00
Общество

Калининградец ударил приятеля ножом в живот и лег спать

Поножовщика задержали в квартире пострадавшего
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Светлом задержали местного жителя, который ударил ножом своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию позвонили медики из городской больницы и сообщили, что в хирургическое отделение доставили мужчину с ножевым ранением. Прибывшие полицейские установили, что повреждения горожанину нанес его приятель, который посчитал, что его оскорбили.

Поножовщика задержали в квартире пострадавшего. Оказалось, что после того как раненого горожанина увезла скорая помощь, злоумышленник лег спать.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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