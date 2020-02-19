В воскресенье в Калининграде дважды за день перекроют Гвардейский проспект

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:15:21+03:00

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В воскресенье, 23 февраля, в Калининграде дважды за день перекроют Гвардейский проспект. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 10 до 12 часов движение будет закрыто на время возложения цветов и венков к братской могиле 1200 воинов-гвардейцев, с 19:30 до 22 часов – на время салюта.

- по проспекту Гвардейскому на участке от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева (бывш. Горной) до ул. Театральной;

- по ул. Ген.-фельдм. Румянцева на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Д. Донского.

На время закрытия движения общественный транспорт будет направлен в объезд:

- автобусный маршрут № 4 по проспекту Советскому, пл. Победы, проспекту Ленинскому, проспекту Московскому, ул. Ген. Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении по проспекту Московскому с разворотом в районе ул. Октябрьской, проспекту Ленинскому, пл. Победы, проспекту Советскому и далее по существующему маршруту;

- автобусный маршрут № 49 с проспекта Московского по эстакадному мосту на проспект Ленинский и далее по существующему маршруту. В обратном направлении с проспекта Ленинского на проспект Московский с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Ген.-фельдм. Румянцева и далее по проспекту Московскому по существующему маршруту;

- автобусные маршруты №№ 72, 75 и троллейбусный маршрут № 2 по ул. Театральной, проспекту Ленинскому, проспекту Московскому. В обратном направлении по тому же маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU