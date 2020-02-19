2020-02-19T17:47:11+03:00
Общество

В 2019 году власти выплатили врачам при первом трудоустройстве подъемные на 83 млн рублей

За три года число врачей в Калининградской области увеличилось на 201 человека
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В прошлом году в Калининградской области врачи получили 83,5 млн рублей подъемных при первом трудоустройстве. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов. Глава региона отметил, что подобные выплаты получают, в том числе, и выпускники мединститута БФУ им. Канта.

Алиханов также сообщил, что за три года число врачей в Калининградской области увеличилось на 201 человека и на 119 человек среднего медицинского персонала.

Кадровая программа Минздрава подразумевает большой набор мер поддержки. Это компенсация аренды жилья, предоставление служебного жилья, льготная ипотечная программа, программа «земский доктор», специальные стипендии для «целевиков», разовые выплаты при первом трудоустройстве в государственном учреждении здравоохранения, включая повышающие коэффициенты для удаленных муниципалитетов и для дефицитных специальностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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