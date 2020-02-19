2020-02-19T17:46:41+03:00
Общество

Жительница Калининграда попалась на организации «резиновой квартиры»

Женщине грозит до трех лет лишения свободы
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Московского района Калининграда попалась на фиктивной регистрации иностранцев. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Горожанка зарегистрировала в своей квартире шестерых гастарбайтеров. Однако участковые опросили соседей «гостеприимной» горожанки и выяснили, что они никогда не видели новых жильцов.

На женщину завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алиханов: Новые электростанции дают существенное пополнение бюджета
Калининградская полиция объявила в розыск подозреваемых в серии краж из спортмагазина
Калининградская прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в Музее янтаря
Калининградский легкоатлет выиграл серебро первенства России
В Калининградской области возможны кратковременные перебои в электроснабжении
Жительница Калининграда попалась на организации «резиновой квартиры»
В 2019 году власти выплатили врачам при первом трудоустройстве подъемные на 83 млн рублей
В воскресенье в Калининграде дважды за день перекроют Гвардейский проспект
Калининградец ударил приятеля ножом в живот и лег спать
В Калининграде на проспекте Победы повесили табличку, напоминающую о смертельном ДТП
На границе у калининградцев изъяли центнер польских и литовских продуктов
На Восточной эстакаде в Калининграде машина повредила деревья, с водителя взыщут ущерб
В Немане пассажир угнал машину такси и попал в ДТП
В поселке под Светлым обнаружили 48 боеприпасов времен войны