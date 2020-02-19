Жительница Калининграда попалась на организации «резиновой квартиры»
Женщине грозит до трех лет лишения свободы
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Жительница Московского района Калининграда попалась на фиктивной регистрации иностранцев. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Горожанка зарегистрировала в своей квартире шестерых гастарбайтеров. Однако участковые опросили соседей «гостеприимной» горожанки и выяснили, что они никогда не видели новых жильцов.
На женщину завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU