Жительница Калининграда попалась на организации «резиновой квартиры»

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:46:41+03:00

Женщине грозит до трех лет лишения свободы

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Жительница Московского района Калининграда попалась на фиктивной регистрации иностранцев. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Горожанка зарегистрировала в своей квартире шестерых гастарбайтеров. Однако участковые опросили соседей «гостеприимной» горожанки и выяснили, что они никогда не видели новых жильцов.

На женщину завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учёт иностранных граждан». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU