В Калининградской области возможны кратковременные перебои в электроснабжении
В Калининградской области возможны кратковременные перебои в электроснабжении. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Янтарь».
В среду, 19 февраля, началась реконструкция дорожной транспортной развязки на Московском проспекте в Калининграде, что приведет к снижению надежности электроснабжения части жителей областного центра, Полесского и Гурьевского округов.
«Дорожники будут выполнять работы по переустройству линий электропередачи 110 кВ, схема электроснабжения потребителей будет вынуждено ослаблена, возможны отключения электроэнергии в случае возникновения технологических нарушений», - отметили в пресс-службе электросетевой компании.
Работы на этом участке дороги планируется завершить к 6 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU