2020-02-19T17:50:54+03:00
Общество

В Калининградской области возможны кратковременные перебои в электроснабжении

Дорожники будут выполнять работы по переустройству линий электропередачи 110 кВ на Моспроспекте
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области возможны кратковременные перебои в электроснабжении. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Янтарь».

В среду, 19 февраля, началась реконструкция дорожной транспортной развязки на Московском проспекте в Калининграде, что приведет к снижению надежности электроснабжения части жителей областного центра, Полесского и Гурьевского округов.

«Дорожники будут выполнять работы по переустройству линий электропередачи 110 кВ, схема электроснабжения потребителей будет вынуждено ослаблена, возможны отключения электроэнергии в случае возникновения технологических нарушений», - отметили в пресс-службе электросетевой компании.

Работы на этом участке дороги планируется завершить к 6 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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