2020-02-19T18:02:51+03:00
Спорт

Калининградский легкоатлет выиграл серебро первенства России

Виктор Сергеев
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Олег Спиридонов (на фото – второй справа)Олег Спиридонов (на фото – второй справа)Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Санкт-Петербурге прошли крупнейшие отечественные старты среди легкоатлетов не старше 23. На дорожках и секторах специализированного манежа в первенстве России выступили свыше 500 представителей 58 регионов страны.

Как сообщает пресс-служба регионального правительств, Калининградскую область успешно представил воспитанник профильной муниципальной спортивной школы олимпийского резерва Олег Спиридонов . Атлет соперничал в беге с барьерами на дистанции 60 метров.

Выиграв один из четырёх квалификационных забегов, калининградец стал вторым в полуфинале с результатом 8,2 секунды. В финале он финишировал за 7,93 секунды, уступив Семёну Манакову из Татарстана шесть сотых секунды.

Отметим, что Олег Спиридонов считается одним из самых перспективных барьеристов страны, выигрывая награды престижных национальных стартов как зимнего, так и летнего сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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