Калининградская прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в Музее янтаря

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:21:32+03:00

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В Калининграде в музее янтаря выявили нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что подвальный этаж здания музея не имеет двух эвакуационных выходов соответствующих требованиям; в проемах эвакуационных выходов установлены раздвижные двери, в помещении складского назначения первого этажа здания эксплуатируются светильники со снятыми колпаками, под лестничным маршем и лестничным маршем в лестничной клетке хранится мебель и другие нарушения.

По данному факту было возбуждено административное дело, однако суд решил ограничиться предупреждением. После этого руководство музея устранило выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU