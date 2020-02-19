Калининградская полиция объявила в розыск подозреваемых в серии краж из спортмагазина

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:28:18+03:00

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Калининградская полиция объявила в розыск подозреваемых в серии краж из спортивного магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

6 и 7 февраля двое мужчин украли вещи и спортивного магазина в ТРЦ «Европа».

Полиция просит обладающих информацией о местонахождении разыскиваемых сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-098, 552-202 (дежурная часть), либо 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU