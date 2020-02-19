Алиханов: Новые электростанции дают существенное пополнение бюджета
Новые электростанции в Калининградской области, помимо решения вопроса энергобезопасности, дают существенное пополнение бюджета. Общий объем полученных налогов в 2019 году составляет более 1 миллиарда рублей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
«Эти деньги направляются на любые нужды, на строительство школ, детских садов, больниц и так далее. Отмечу, что при строительстве станций были проблемы с субподрядными организациями, касающиеся вывоза грунта с земельного участка, предусмотренного для строительства Приморской ТЭС, и поддержание в чистоте автомобильных дорог, используемых подрядчиками. Совместными усилиями регионального правительства и Интер РАО их удалось решить», – отметил Антон Алиханов.
Напомним, три из четырех электростанций суммарной мощностью 967 МВт уже построены и введены в эксплуатацию, строительство Приморской ТЭС под Светлым планируется завершить в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU