Алиханов: Новые электростанции дают существенное пополнение бюджета

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:07:23+03:00

Эти деньги направляются на любые нужды, на строительство школ, детских садов, больниц и так далее, отметил глава региона

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Новые электростанции в Калининградской области, помимо решения вопроса энергобезопасности, дают существенное пополнение бюджета. Общий объем полученных налогов в 2019 году составляет более 1 миллиарда рублей, сообщил губернатор Антон Алиханов.

«Эти деньги направляются на любые нужды, на строительство школ, детских садов, больниц и так далее. Отмечу, что при строительстве станций были проблемы с субподрядными организациями, касающиеся вывоза грунта с земельного участка, предусмотренного для строительства Приморской ТЭС, и поддержание в чистоте автомобильных дорог, используемых подрядчиками. Совместными усилиями регионального правительства и Интер РАО их удалось решить», – отметил Антон Алиханов.

Напомним, три из четырех электростанций суммарной мощностью 967 МВт уже построены и введены в эксплуатацию, строительство Приморской ТЭС под Светлым планируется завершить в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU