Мэрия Калининграда сообщила о возможных перебоях с безналичной оплатой проезда в четверг
В четверг, 20 февраля, в Калининграде в первой половине дня возможны перебои с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Проблемы могут возникнуть на некоторых маршрутах, однако на каких точно – неизвестно. Власти просят горожан позаботиться о возможности оплаты проезда наличными деньгами.
«В настоящее время мы не располагаем полной информацией о причинах возможного сбоя, так как банк-эквайер нам её ещё не предоставил. Соответственно, все комментарии по этой теме будут позже», - отметили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU