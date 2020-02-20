Мэрия Калининграда сообщила о возможных перебоях с безналичной оплатой проезда в четверг

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:37:59+03:00

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В четверг, 20 февраля, в Калининграде в первой половине дня возможны перебои с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проблемы могут возникнуть на некоторых маршрутах, однако на каких точно – неизвестно. Власти просят горожан позаботиться о возможности оплаты проезда наличными деньгами.

«В настоящее время мы не располагаем полной информацией о причинах возможного сбоя, так как банк-эквайер нам её ещё не предоставил. Соответственно, все комментарии по этой теме будут позже», - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU