2020-02-20T10:37:59+03:00
Общество

Мэрия Калининграда сообщила о возможных перебоях с безналичной оплатой проезда в четверг

Проблемы могут возникнуть на некоторых маршрутах
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В четверг, 20 февраля, в Калининграде в первой половине дня возможны перебои с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проблемы могут возникнуть на некоторых маршрутах, однако на каких точно – неизвестно. Власти просят горожан позаботиться о возможности оплаты проезда наличными деньгами.

«В настоящее время мы не располагаем полной информацией о причинах возможного сбоя, так как банк-эквайер нам её ещё не предоставил. Соответственно, все комментарии по этой теме будут позже», - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Силачка из Мамоново прославила Калининградскую область на всю Россию
В Светлогорске умерла врач-педиатр
В Кафедральном соборе Калининграда протестируют новую акустическую систему
На учениях корабли Балтфлота отразили "атаку с воздуха"
В Гурьевском районе двое уголовников украли почти километр медного кабеля
Калининградцев стали реже лишать родительских прав
Прокуратура выявила мошенничество при строительстве детской площадки у озера Поплавок
Жителя Балтийска отправили в колонию за сбыт марихуаны и метамфетамина
В Калининграде на Центральном рынке незаконно торговали алкоголем
Калининградец избил должника до полусмерти
В Калининграде управляющую компанию оштрафовали за шумный лифт
В Зеленоградске в ДТП пострадала 59-летняя велосипедистка
В Калининграде бывшего оперативника будут судить за мошенничество
На ул. Гайдара в Калининграде водитель «Ауди» сбил пешехода-нарушителя