В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:01:14+03:00

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В Калининграде в четверг, 20 февраля, в течение дня не будет электричества в домах на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 9 до 18 часов света не будет на ул. Ялтинская 5-15, пер. Ялтинский 1-19,2-24. ул. Запорожская 1,3,5а,7,8-10,12, ул. Днепропетровская 5,12,14,16,51а, ул. Бассейная 3,4, ул. Лесопарковая 1-7, пер. Лесопарковый 2-10,17,17а,19,21, 23,27а, ул. Энгельса 7а, ул. Кутузова 39, пр-т Победы 40,40/1,42,42д,50, ул. Комсомольская 75,83.

Ремонтные работы в микрорайоне Чкаловск продлятся до 16 часов, на это время отключат от света дома по ул. Лукашёва 7,9,9а,11,13,15,24,26.

Прибор учёта сегодня смонтируют в доме ул. Альпийская 27-29 – здесь холодную воду перекроют до 12 часов ; на ул. Альпийская 21-25 – до 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU