2020-02-20T11:25:19+03:00
Спорт

В Калининграде болельщиков бесплатно отвезут на матч по регби между Россией и Португалией

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В субботу, 22 февраля, на стадионе «Калининград» состоится матч чемпионата Европы по регби между сборными командами России и Португалии. Для болельщиков организаторы предусмотрели бесплатные автобусы. Они будут отправляться от ТРЦ «Европа» (остановка у монумента Родина-мать) с 14:00 до 16:00, обратно c 18:00 до 20:00.

Чемпионат Европы по регби – соревнование для лучших регбийных сборных континента, которое проводится каждый календарный год. В турнире участвуют шесть команд, в этом году — Россия, Грузия, Бельгия, Испания, Португалия, Румыния.

Каждая команда проводит по 5 матчей. Сборная России - чемпион Европы (2000) и четырехкратный серебряный призер (2007/08, 2008/09, 2009/2010, 2018) турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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