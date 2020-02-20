2020-02-20T11:32:31+03:00
Происшествия

В Черняховске в ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла

Мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

В Черняховске в среду, 19 февраля, произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в 21:30. Водитель «Фольксвагена» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в мотоцикл «Минск».

В результате столкновения 31-летний мотоциклист и его пассажир получили телесные повреждения. В ходе проверки было установлено, что водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Силачка из Мамоново прославила Калининградскую область на всю Россию
В Светлогорске умерла врач-педиатр
В Кафедральном соборе Калининграда протестируют новую акустическую систему
На учениях корабли Балтфлота отразили "атаку с воздуха"
В Гурьевском районе двое уголовников украли почти километр медного кабеля
Калининградцев стали реже лишать родительских прав
Прокуратура выявила мошенничество при строительстве детской площадки у озера Поплавок
Жителя Балтийска отправили в колонию за сбыт марихуаны и метамфетамина
В Калининграде на Центральном рынке незаконно торговали алкоголем
Калининградец избил должника до полусмерти
В Калининграде управляющую компанию оштрафовали за шумный лифт
В Зеленоградске в ДТП пострадала 59-летняя велосипедистка
В Калининграде бывшего оперативника будут судить за мошенничество
На ул. Гайдара в Калининграде водитель «Ауди» сбил пешехода-нарушителя