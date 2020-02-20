В Черняховске в ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла
Мотоциклист находился в состоянии алкогольного опьянения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Черняховске в среду, 19 февраля, произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в 21:30. Водитель «Фольксвагена» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в мотоцикл «Минск».
В результате столкновения 31-летний мотоциклист и его пассажир получили телесные повреждения. В ходе проверки было установлено, что водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU